Бизнес Иды Галич терпит многомиллионные убытки

Бизнес блогера и телеведущей Иды Галич несет убытки. Как сообщает Telegram-канал Mash, Бизнес компания показала убыток 1,6 миллиона рублей в 2024 году, тогда как в 2023 году бизнес принес 8 миллионов прибыли.

Канал отмечает, что причиной проблем может быть ухудшение качества продукции в Yoji. В сети люди часто заявляли, что суши дорогие, рис засохший, рыба не вкусная, а палочки в комплекте часто оставляют занозы.

Напомним, что в 2024 году Галич стала кинопродюсером — она приступила к съемкам короткометражного фильма «Мама». По словам телеведущей, она придумала идею картины четыре года назад и долго думала над сценарием и выбирала команду. Главную роль в картине сыграет актриса Пелагея Невзорова, известная по сериалу «Два холма».