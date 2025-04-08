Раскрыто многомиллионное имущество уехавшего из РФ певца Artik

Уехавший из России музыкант Artik (Артем Умрихин) «заморозил» в стране недвижимость почти на 150 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уроженец Запорожья до своего переезда из РФ в ОАЭ успел приобрести три объекта недвижимости. В 2017 году он купил небольшую квартиру в 32,8 квадратных метра в московском районе Печатники — ее стоимость оценивается в 9 млн рублей.

Уже через год Умрихин приобрел земельный участок и трехэтажный дом с бассейном в Красногорском районе: его стоимость составляет порядка 124 млн рублей. Канал отмечает, что в доме никто не живет с 2021 года, а на фасаде все еще висят новогодние украшения. В том же году музыкант купил нежилое помещение в 33,9 квадратных метра в Царицыно примерно за 4 млн рублей.

Также у Artik в России остались два бизнеса, которые продолжают работать, однако прибыли у них нет. За 2024 год одна фирма, «Селф мэйд паблишинг» потеряла около 700 тысяч при выручке в 1,6 млн рублей, а вторая компания, Self Made Music, 3 млн при выручке в 24 млн рублей.