Сын Надежды Кадышевой оставил беременную жену без денег в Дубае

Сын певицы Надежды Кадышевой, Григорий Костюк, в 2022 году бросил свою беременную супругу Габриэллу Мерман одну в Дубае без средств к существованию. Об этом стало известно из рассказа девушки.

По ее словам, после свадьбы пара отправилась в медовый месяц в Дубай, где Костюк тратил подаренные им деньги, проживая в роскошном отеле «Бурдж-эль-Араб» и передвигаясь на Rolls-Royce. Однако, как утверждала Мерман, к концу поездки муж заявил, что у него накопились долги и проблемы с неким строительным проектом, который, возможно, и не существовал.

— Тут же он улетает в Москву, пообещав, что через три дня ко мне прилетит. 28 февраля 2022 года — последний раз, когда мы виделись. Он оставил меня одну в Дубае на седьмом месяце беременности с двумя карточками, на которых вообще не было средств, — рассказала она «СтарХит».

Недавно общественность взбунтовалась из-за еще одной звездной пары. Так, певец Алексей Чумаков в интервью Светлане Бондарчук заявил, что «вдул с последствиями» своей нынешней супруге Юлии Ковальчук. Пользователей Сети возмутило такое высказывание артиста. Нормально ли такое поведение мужчины в отношении женщины и является ли это сигналом о том, что с ним пора прекратить отношения, «Вечерняя Москва» обсудила с практикующим детским и семейным психологом Надеждой Резеновой.