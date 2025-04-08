«Она боялась»: вдова Юдашкина высказалась о посетившей похороны Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева боялась лететь на похороны известного российского модельера Валентина Юдашкина в 2023 году, заявила его вдова Марина в интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». По словам женщины, Примадонне пришлось проделать долгий путь, чтобы проводить в последний путь близкого друга.

Ей было сложно летать, она боялась. Было проблематично быстро взять билеты — их не было, рейс оказался полный. Но я была тронута, — рассказала вдова.

Также Юдашкина призналась, что очень переживала за супруга, страдающего от рака, но не позволяла себе опускать руки и идти на поводу у эмоций. Женщина отметила, что она делала все возможное, чтобы не показывать панику или шок. Когда семья узнала о страшной болезни модельера, было принято решение лечиться только в Москве. Вдова подчеркнула, что именно благодаря российским врачам кутюрье и прожил столько лет.

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Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что два бизнеса Юдашкина потерпели значительные убытки после его смерти. По информации канала, на сегодняшний день свою работу продолжают две компании по производству верхней одежды, принадлежавшие модельеру, — «Шанти» и «Димакс». SHOT отметил, что Юдашкин передал их своей единственной дочери Галине.

До этого стало известно, что Пугачева не приехала на похороны эстрадного певца Бедроса Киркорова, хотя два года назад артистка прилетала из-за границы, чтобы проститься с Юдашкиным. На протяжении 11 лет исполнительница хита «Миллион роз» называла отца Филиппа Киркорова папой, но проигнорировала известие о его смерти и никак не прокомментировала это в соцсетях.