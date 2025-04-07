Сергей Жуков подхватил опасный вирус и срочно вернулся в Москву

В Москве проходит премьер сериала о жизни музыкального ВИА "Васильки" советского периода. На показе многосерийного фильма появились известные актёры, сыгравшие в фильме "ВИА "Васильки". Среди гостей ожидался и небезызвестный солист группы "Руки вверх " Сергей Жуков, отвечающий за музыкальную часть проекта. Однако в числе присутствующих его так и не обнаружили. Как выяснилось, музыкант заболел. О болезни артиста впервые рассказала его дочь Ника, которая в одиночестве вышла на красную дорожку.

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"К сожалению, папе не удалось приехать: он заболел. Он даже отменил выступления в двух городах для того, чтобы приехать в Москву лечиться", - раскрыла карты начинающая актриса Жукова, которая сыграла в новом сериале.

Что же конкретно случилось с Сергеем, дочь раскрывать не стала, сказал лишь, что для звездного папы этот фильм был очень важен, но обстоятельства оказались сильнее.

"Коварный вирус никого не щадит ", - вдруг пояснили со сцены члены съемочной группы.

Вероятно, речь идёт о новом вирусе, который лидирует в этом сезоне: он вызывает высокую температуру под 39, а у некоторых кашель с кровью.

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Напомним, что в жизни Сергея Жукова уже была серьёзная проблема со здоровьем, когда врачи его еле спасли. Несколько лет назад у Жукова образовался некроз тканей, который чуть не привёл к летальному исходу. Теперь, по словам артиста, у него "изрезан живот и нет пупка ".