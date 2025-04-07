Уехавший в Израиль комик Шац* рассказал о поддерживающих его в России людях

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Израиле, заявил, что в России у него остались знакомые, которые поддерживают его. Об этом он рассказал в эпизоде подкаста «От реки до моря», запись которого опубликована на YouTube-канале юмориста Ильи Аксельрода.

Юморист отметил, что у него остались знакомые в Москве и Санкт-Петербурге, которые придерживаются схожих с ним взглядов. При этом, по словам Шаца, в России также много тех, кто не стремится выражать свою позицию открыто.

«Конечно, есть, их в общем немало. Есть люди, с которыми я разорвал отношения (...), но есть много бессловесной массы людей, которые будто бы не замечают то, что произошло и что изменилось. Ну и они предпочитают просто пока не говорить об этом», — сказал комик.

Ранее Шац назвал себя израильтянином. При этом комик отметил, что по-прежнему думает о России.

Уехавший в Израиль комик Шац* подвел итоги эмиграции

О том, что Шац переехал в Израиль, стало известно летом 2022 года. Впоследствии юморист неоднократно признавался, что тоскует по России и своему дому.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов.