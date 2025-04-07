Наталья Штурм намекнула на желание Петросяна вызвать конец света

Певица Наталья Штурм заподозрила в Telegram-канале, что комик Евгений Петросян пытается устроить конец света.

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Штурм опубликовала ролик блогера, который рассказал, что Петросян хочет вызвать демона Нергала. В подтверждение своей теории он привел то, что юморист якобы коллекционирует оккультные книги. По словам тиктокера, бывшая жена Петросяна Елена Степаненко отсудила у комика несколько томов «Пятикнижия тьмы». Блогер пояснил, что это книги шумерского чернокнижника.

«Это реально не прикол. Моя дочь еще давно обратила на это внимание. Собирать такие тематические книги стремно и странно. На мой взгляд. Что думаете?» — заявила артистка.

В августе 2018 года адвокат Петросяна Сергей Жорин рассказал, что Елена Степаненко, являющаяся супругой юмориста, собирается получить книги по оккультизму в рамках бракоразводного процесса.

По словам адвоката, юмористка хотела забрать такие произведения, как «Оккультизм и сексуальность», «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул», «Евангелие в разъяснении спиритизма», «История суеверий и волшебства» и «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение».