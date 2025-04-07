«Кто следующий?»: Джигурда о кончине Паши Техника

Актер и певец Никита Джигурда опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивный снимок с рэпером Пашей Техником после его кончины.

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На фото изображены Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.

«Кто следующий?» — подписал публикацию артист.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

7 апреля бывшая жена Техника Ева Карицкая сообщила, что вернулась в Россию из Таиланда. Она рассказала, что ее задержали на дополнительную проверку в аэропорту.

Названа причина смерти Паши Техника

Карицкая заявила, что рада снежной погоде в России, так как это позволит шестилетнему сыну Техника Ивану присутствовать на прощании с рэпером. Экс-жена музыканта пояснила, что наследник артиста страдает от поллиноза — сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. О кончине отца, уточнила женщина, мальчик еще не знает.