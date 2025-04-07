«Кто следующий?»: Джигурда о кончине Паши Техника
Актер и певец Никита Джигурда опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивный снимок с рэпером Пашей Техником после его кончины.
На фото изображены Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.
«Кто следующий?» — подписал публикацию артист.
4 апреля Паши Техника не стало в больнице. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
7 апреля бывшая жена Техника Ева Карицкая сообщила, что вернулась в Россию из Таиланда. Она рассказала, что ее задержали на дополнительную проверку в аэропорту.
Названа причина смерти Паши Техника
Карицкая заявила, что рада снежной погоде в России, так как это позволит шестилетнему сыну Техника Ивану присутствовать на прощании с рэпером. Экс-жена музыканта пояснила, что наследник артиста страдает от поллиноза — сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. О кончине отца, уточнила женщина, мальчик еще не знает.