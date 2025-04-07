Шнуров готовит песню о рекорде Овечкина

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров готовит песню о рекорде хоккеиста Александра Овечкина. Как сообщает «Абзац», об этом заявил концертный директор группы Табриз Шахиди.

По его словам, Шнуров рад за спортсмена. При этом Шахиди не уточнил, когда может выйти композиция.

«Песня уже в работе», – сказал директор, не раскрывая подробности о треке.

Александр Овечкин побил легендарный рекорд Гретцки

Напомним, что 6 апреля Овечкин забил 895-ю шайбу за карьеру в НХЛ — это произошло во время матча «Вашингтон Кэпиталз», в которой играет россиянин, против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом он стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.