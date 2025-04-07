Бывшая жена Паши Техника объяснила, зачем дала интервью Собчак

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) дала интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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По словам Карицкой, получилось «честное, открытое» интервью. Собчак встретила экс-супругу умершего рэпера в аэропорту.

«Я дала согласие во благо Паши. Наше желание было его захоронить отдельно на кладбище, а это очень дорого… Интервью я дала не за гонорар», — объяснилась она в следующей публикации.

Напомним, что Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 5 апреля. С конца марта музыкант находился в коме в Таиланде — врачам не удалось спасти его. Карицкая обвиняла в смерти рэпера его девушку и наркодилера. По словам менеджера рэпера Марка Яровного, тайские врачи заключили, что музыкант скончался от легочной инфекции.

Врач объяснил, почему умер рэпер Паша Техник и были ли у него шансы выжить

Ранее сообщалось, что Техника доставят в Москву 9 апреля. Прощание, скорее всего, состоится в одном из столичных храмов.