Невестку Наташи Королевой прооперировали в Москве

Невестка певицы Наташи Королевой перенесла еще одну серьезную операцию в Москве. В личном блоге Мелисса Глушко (Волынкина) рассказала о хирургическом вмешательстве и поделилась кадрами из больницы.

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24-летняя жена Архипа Глушко заявила, что ей снова сделали операцию на челюсти. Мелисса Волынкина опубликовала фото из кабинета врача и видео, на котором показала себя после хирургического вмешательства. Девушка сообщила, что все прошло «хорошо».

«У меня сегодня вторая операция. Все прошло хорошо», — поделилась невестка Наташи Королевой.

В январе 2025 года Мелисса Волынкина перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса. Девушке наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Уточнялось, что восстановление займет полгода, но не исключены дополнительная помощь специалистов.

Напомним, Архип Глушко и Мелисса Волынкина поженились 21 августа 2024 года в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко — они официально оформили отношения в этот же день в 2003 году.

Ранее мы писали о том, что невестка певицы Наташи Королевой показала опухшее лицо после операции на челюсти.