Ефремов не сможет пообщаться с прессой после выхода из колонии

БЕЛГОРОД, 7 апреля. /ТАСС/. Осужденный за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения из исправительной колонии №4 в Белгородской области не сможет пообщаться с журналистами из-за плохого самочувствия. Ефремов тяжело дышит и плохо ходит, сообщил ТАСС его адвокат Юрий Падалко.

"Вряд ли он сможет пообщаться с прессой. Он реально тяжело дышит, тяжело разговаривать ему. Поэтому, может, пару слов скажет, может быть, но и то вряд ли. При всем желании и уважении, состояние у него сейчас не очень хорошее", - сказал Падалко.

По словам адвоката, Ефремову тяжело передвигаться из-за проблем с легкими. "Плохо ходит из-за одышки, тяжело дышать. Медленно ходит именно не из-за опорно-двигательного аппарата, а из-за одышки", - добавил Падалко.

Он отметил, что вопрос о госпитализации Ефремова будет решаться врачами сразу после освобождения актера. После выхода из колонии Ефремов отправится в Москву для лечения обострившейся хронической обструктивной болезни легких.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.