Олег Газманов появился в Кремле с рассеченным лбом

Олег Газманов стал участником большого юбилейного концерта Александра Буйнова в Кремле. На главную концертную площадку страны Олег Михайлович приехал загодя. Увидев его, присутствующие едва не потеряли дар речи. На лбу народного артиста России красовался внушительный по размеру шрам. Скрыть его не получилось даже слоем грима.

© Дмитрий Ильинский

- Господи, помилуй, - сокрушалась рядом стоящая женщина. – Кто его так? - Это свежий шрам, - не стал отрицать Олег Михайлович.

При этом сообщать подробности о том, как получил травму, Газманов отказался. Правда, добавил: никакого криминала искать не стоит.

- Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так, - сухо ответил он журналистам. - Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет.

В этот вечер Газманов много говорил о грядущем Дне Победы. Корреспонденты «МК» поинтересовались у него, когда, на его взгляд, придет новая победа.

© Дмитрий Ильинский

- Скоро, - без промедления ответил певец.

Напомним, Газманов оказался не единственной травмированной знаменитостью. В этот вечер стало известно и о проблемах другого артиста, Льва Лещенко. Легендарный певец приехал на концерт Буйнова в гипсе. Лев Валерьянович сообщил, что накануне сломал левую руку. Но, несмотря на травму, отменять намеченные выступления не стал.