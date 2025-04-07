Адвокат Ефремова раскрыл новые подробности о состоянии актера

Актер Михаил Ефремов испытывает проблемы со здоровьем. Как сообщают «Известия», об этом заявил его адвокат Юрий Падалко.

По словам защитника, недавно он посетил Ефремова в колонии, из которой его должны освободить 9 апреля.

Квартиру Михаила Ефремова активно шумоизолируют

«У актера одышка, и он плохо ходит. Организационные вопросы по транспортировке в Москву решены. За Михаилом Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву», — рассказал он.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно.