Танцуют на гробах: Вика Цыганова высказалась о коллегах по сцене

Певица Вика Цыганова часто навещает военнослужащих СВО, а также приграничные территории, где продолжаются военные действия. Поэтому она осуждает коллег по сцене, кто не берет с нее пример.

Певица Вика Цыганова, которая дает концерты для раненных военнослужащих, посещает приграничные территории, где продолжаются военные действия, уверена, что сейчас не время для популяризации контента и песен без смыслов.

Об этом она заявила в разговоре с URA.RU. Певица осуждает тех артистов, кто в условиях современных реалий, когда на СВО гибнут люди, продолжает оголяться на сцене, ведет легкомысленный образ жизни, поет композиции, не имеющие смысла, и живет в свое удовольствие.

«Оторопь берет от таких персонажей сейчас! Мы не хотим, чтобы на гробах танцевали», — подчеркнула Цыганова.

Исполнительница уверена, что происходящее на российской сцене нужно искоренять, объединив усилия.

Ранее Цыганова поделилась своими композициями «Вагнер», «Чебурашка», «Всё будет как надо», «Мы фанаты России».