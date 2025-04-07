Названа причина смерти Паши Техника

Причиной смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) стала лёгочная инфекция, сообщил директор артиста Марк Яровный.

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«В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — лёгочная инфекция», — написал он в своём Telegram-канале.

Тело Паши Техника доставят в Москву из Таиланда вечером 8 апреля.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что прощание с Пашей Техником пройдёт в храме Петра и Павла в московском Лефортово.

Экс-жена Паши Техника сообщила, что ее задержали в аэропорту после смерти рэпера

В конце марта артиста госпитализировали на курорте Пхукет в Таиланде. О его смерти в таиландской больнице стало известно 4 апреля.