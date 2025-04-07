Гуф почтил память Паши Техника

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) почтил память своего коллеги Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Super.

Совместный концерт с Бастой Гуф начал, объявив минуту молчания в честь Техника.

«Давайте помолчим чуть-чуть. Пусть каждый сделает свои выводы из ситуации», — сказал Гуф.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось.

Прощание с российским рэпером Пашей Техником пройдет в том же храме, где его крестили. Траурная церемония состоится в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.

Накануне жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что вернулась в Россию из Таиланда и была задержана на дополнительную проверку.