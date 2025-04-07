Уехавший из России Бурковский появился в ремейке фильма "Москва слезам не верит"

Интернет-пользователи возмутились, что в ремейке советского фильма "Москва слезам не верит" принял участие уехавший из России актер Андрей Бурковский. Об этом сообщает Lenta.ru". По данным издания, комментарии с критикой каста новой версии культовой ленты появились в Instagram. Накануне стало известно, что в России завершились съемки сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается". Мюзикл расскажет историю трех подруг, приехавших в начале нулевых в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Главные роли в нем исполнили Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Бурковский, Мария Камова, Тина Стойилкович и Рузиль Минекаев. Шоураннером выступил создатель сериала "‎Слово пацана. Кровь на асфальте" Жора Крыжовников. Всего выйдет восемь серий. В октябре 2024 года сообщалось, что народная артистка России Раиса Рязанова выступила против новой версии фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Знаменитость исполнила в оригинальной картине роль Антонины. Рязанова назвала "неприличными" съемки ремейка. В конце 2022 года Андрей Бурковский улетел с семьей в США. Они жили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года жена артиста сообщила в личном блоге о переезде. Ольга Бурковская призналась подписчикам, что им удалось обосноваться в городе ее мечты - Нью-Йорке.