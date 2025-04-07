«Мне сейчас не до чего»: Лев Лещенко получил серьезную травму
Лев Лещенко не на шутку перепугал звездных коллег. Легендарный певец появился на юбилее Александра Буйнова, который тот отмечал в Кремле, с серьезной травмой. Как оказалось, ЧП случилось накануне.
- Руку сломал вчера, - вздохнул певец. – Мне сейчас не до чего.
Объяснять обстоятельства, при которых получил травму, Лев Валерьянович не стал. Впрочем, добавил: отменять намеченные выступления не собирается. Вчера певец вышел на сцену и поздравил именинника. Зрители приняли Лещенко по традиции тепло, а под конец устроили продолжительные овации. За кулисами Лев Валерьянович говорил о Буйнове. На комплименты в адрес именинника не скупился.
- Саша – открытый, позитивный, яркий, реальный и хорошо себя чувствующий на эстраде артист, - заявил Лещенко «МК». – Он - органичный.
Сразу после своего выступления Лев Валерьянович скрылся в гримерке. А после отправился домой, к любимой супруге Ирине.
Напомним, в феврале Льву Лещенко исполнилось 83 года. В день своего рождения легендарный артист представил фильм, в котором выступил в качестве продюсера.