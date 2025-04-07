«Мне сейчас не до чего»: Лев Лещенко получил серьезную травму

Лев Лещенко не на шутку перепугал звездных коллег. Легендарный певец появился на юбилее Александра Буйнова, который тот отмечал в Кремле, с серьезной травмой. Как оказалось, ЧП случилось накануне.

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- Руку сломал вчера, - вздохнул певец. – Мне сейчас не до чего.

Объяснять обстоятельства, при которых получил травму, Лев Валерьянович не стал. Впрочем, добавил: отменять намеченные выступления не собирается. Вчера певец вышел на сцену и поздравил именинника. Зрители приняли Лещенко по традиции тепло, а под конец устроили продолжительные овации. За кулисами Лев Валерьянович говорил о Буйнове. На комплименты в адрес именинника не скупился.

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- Саша – открытый, позитивный, яркий, реальный и хорошо себя чувствующий на эстраде артист, - заявил Лещенко «МК». – Он - органичный.

Сразу после своего выступления Лев Валерьянович скрылся в гримерке. А после отправился домой, к любимой супруге Ирине.

Напомним, в феврале Льву Лещенко исполнилось 83 года. В день своего рождения легендарный артист представил фильм, в котором выступил в качестве продюсера.