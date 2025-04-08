Боня выложила фото в абсолютно прозрачном платье

Модель и телеведущая Виктория Боня снялась в «голом» наряде. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Виктория Боня стояла перед зеркалом в телесном прозрачном мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтера. Телеведущая прикрыла обнаженную грудь волосами. Блогерша повторила скандальный образ экс-жены рэпера Канье Уэста, модели Бьянки Цензори.

«Наконец-то получила свое платье Бьянки», — написала Боня.

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2 февраля Бьянка Цензори появилась на красной дорожке музыкальной премии «Грэмми» в шубе и абсолютно прозрачном платье, под которым не было белья. Расположившись перед фотографами, Канье Уэст, предположительно, дал экс-жене команду сбросить шубу, после чего она осталась практически голой. После этого пара покинула мероприятие.

Виктория Боня пожаловалась на проблемы с женатыми мужчинами

Позже стало известно, что Канье Уэст лишится как минимум $20 млн из-за «голого» платья Бьянки Цензори. По словам близкого к инвесторам источника, американский рэпер упускает все выпадающие ему возможности, а его поступок вызвал в Японии, где он проживает последнее время, шок.