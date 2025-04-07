Компания арестованных Чекалиных терпит многомиллионные убытки

Никита Бородкин

У блогеров Валерии и Артема Чекалиных возникли серьезные проблемы с бизнесом. Как сообщает Telegram-канал Shot, за год их компания «Би фит», через которую сетевые знаменитости продавали свои марафоны и косметику, ушла в минус почти на 100 млн рублей.

Компания арестованных Чекалиных терпит многомиллионные убытки
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Отмечается, что до задержания, на пике популярности Чекалиных, прибыль «Би фит» превышала 500 млн рублей. Однако после выяснилось, что не все заработанные деньги выводились легально: часть средств переводилась через банк в Дубае, что стало поводом для повторного задержания.

Сейчас Артему и Валерии принадлежит по 37,5% «Би фит». Остальные компании были оформлены на экс-супруга Лерчек, однако и они испытывают серьезные проблемы. У фирмы «Левани», которая продавала нижнее белье, заблокированы счета налоговой, а «Экофлоу», которая продавала косметику, находится на стадии ликвидации. Прибыль за прошлый год принесла лишь «Летик Мейкап», однако небольшую — всего 194 тысячи рублей.

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Напомним, что 4 октября 2024 года блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина отправили под домашний арест. Чекалиным предъявили обвинение в проведении валютных операций с представлением документов с заведомо недостоверными сведениями. По версии следствия, таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.

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