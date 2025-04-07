Компания арестованных Чекалиных терпит многомиллионные убытки

У блогеров Валерии и Артема Чекалиных возникли серьезные проблемы с бизнесом. Как сообщает Telegram-канал Shot, за год их компания «Би фит», через которую сетевые знаменитости продавали свои марафоны и косметику, ушла в минус почти на 100 млн рублей.

Отмечается, что до задержания, на пике популярности Чекалиных, прибыль «Би фит» превышала 500 млн рублей. Однако после выяснилось, что не все заработанные деньги выводились легально: часть средств переводилась через банк в Дубае, что стало поводом для повторного задержания.

Сейчас Артему и Валерии принадлежит по 37,5% «Би фит». Остальные компании были оформлены на экс-супруга Лерчек, однако и они испытывают серьезные проблемы. У фирмы «Левани», которая продавала нижнее белье, заблокированы счета налоговой, а «Экофлоу», которая продавала косметику, находится на стадии ликвидации. Прибыль за прошлый год принесла лишь «Летик Мейкап», однако небольшую — всего 194 тысячи рублей.

Блогер Чекалин задолжал налоговой сотни тысяч рублей

Напомним, что 4 октября 2024 года блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина отправили под домашний арест. Чекалиным предъявили обвинение в проведении валютных операций с представлением документов с заведомо недостоверными сведениями. По версии следствия, таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.