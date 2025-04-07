Седокова снялась в корсетном платье с глубоким декольте

Певица Анна Седокова показала фигуру в корсетном платье с декольте. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Анна Седокова была запечатлена в наряде, который выбрала для своего недавнего выступления. 42-летняя певица предстала перед камерой в красном корсетном платье с декольте и шлейфом, украшенном стразами. Поп-исполнительница также надела кружевные длинные перчатки и леггинсы. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками, бежевыми тенями и розовым блеском для губ.

В марте 2025-го Анна Седокова призналась, что начала бояться людей после кончины экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. По словам певицы, она не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидят. Певица пожелала, чтобы никто не испытывал подобное, что с ней произошло.

17 декабря, в ночь после дня рождения Анны Седоковой, не стало Яниса Тиммы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.