Тело Паши Техника доставят в Москву вечером 8 апреля

Тело рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) доставят из Таиланда в Москву вечером 8 апреля, заявил директор артиста Марк Яровный.

© Московские суды общей юрисдикции

«Он транспортируется завтра вечерним бортом, вылетает в Москву. Утром 9 числа он будет в Москве», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Яровный добавил, что после транспортировки объявят о дате и месте прощания. По его словам, церемония прощания будет открытой.

В конце марта артиста госпитализировали на курорте Пхукет в Таиланде. О его смерти в таиландской больнице стало известно 4 апреля.