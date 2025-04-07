Составлен список звезд, потерявших миллионы на бизнесе

Издание KP.RU сообщает, что в 2024 году многие звезды российского шоу-бизнеса понесли многомиллионные убытки на своих бизнес-проектах. Сколько потеряли Полина Гагарина, Тимати, Максим Фадеев и другие знаменитости?

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Сколько потеряла фирма Шуры

Как пишет издание, певец Шура является владельцем одноименной фирмы, однако формально собственником выступает его директор — Павел Депершмидт. Деятельность компании охватывает широкий спектр направлений, включая организацию выступлений, продажу рекламных услуг, а также торговлю одеждой и обувью.

По данным журналистов, за прошедший год финансовые показатели фирмы значительно ухудшились: выручка сократилась с 25 млн рублей до 14 млн. В 2023 году компания демонстрировала впечатляющую прибыль в размере 10 млн, в то время как в 2024 году был зафиксирован убыток в размере 6,5 млн.

«Компания чем только ни занимается: от организации выступлений и продажи рекламы до торговли одеждой и обувью. За прошедший год выручка фирмы рухнула с 25 млн рублей до 14 млн рублей. В 2023-м прибыль составляла внушительные 10 млн рублей, в 2024-м компания же показала убыток в 6,5 млн рублей», — говорится в материале.

Как обстоят дела с бизнесом Гагариной

KP.RU пишет, что ситуация с делами певицы Полины Гагариной и ее компании «Гагараэвент», которая на 100% принадлежит певице, вызывает серьезные опасения. Фирма занимается в том числе организацией концертов самой артистки, и, согласно данным издания, ее выручка за год сократилась с 206 млн рублей до 161 млн, прибыль же упала с 25 млн рублей в 2023 году до минус 43 млн рублей в 2024 году.

«Куда хуже дела обстоят у Полины Гагариной и принадлежащей ей на 100% ООО „Гагараэвент“. Фирма в том числе занимается организацией концертов артистки. По информации KP.RU, за год выручка упала с 206 млн рублей до 161 млн рублей. Прибыль же и вовсе рухнула с 25 млн рублей в 2023-м до минус 43 млн рублей в 2024-м», — утверждают журналисты.

Чекалины бьют рекорды по убыткам

По информации KP.RU, экс-супруги блогеры Валерия и Артем Чекалины, находящиеся под домашним арестом по делу о незаконном выводе средств из России, установили рекорды по убыткам. Им принадлежит по 37,5% в ООО «Би Фит», остальные 25% — у партнеров.

«Однако рекорды по убыткам поставили экс-супруги Валерия и Артем Чекалины, которые сейчас находятся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России средств. В ООО „Би Фит“ им принадлежит по 37,5%, остальные 25% — у их партнеров. В 2024-м выручка фирмы показала довольно неплохие результаты — 558 млн рублей, хотя годом ранее она и вовсе составляла 1 млрд рублей. При этом компания уже второй год подряд показывает убытки: 176 млн в 2023-м и 98 млн рублей в 2024-м», — пишет издание.

Какие убытки понес Фадеев

Согласно сведениям издания, ООО «Мальфа», находящееся в собственности музыкального продюсера Максима Фадеева, в настоящее время также сталкивается с существенными финансовыми затруднениями. Как отмечается в публикации, за отчетный период выручка компании снизилась с 18 млн рублей до нулевого значения, а убыток возрос с 448 тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей.

«Принадлежащий Максиму Фадееву лейбл ООО „Мальфа“ не безнадежен. За год выручка упала с 18 млн рублей до нуля, а убыток вырос с 448 тысяч рублей до 1,2 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Сколько потеряла Высоцкая

Высоцкой принадлежит 45% ООО «Продюсерский Центр Андрея Кончаловского». По данным KP.RU, убыток фирмы увеличился с 1,1 млн рублей до 1,8 млн рублей

«Чуть хуже ситуация у фирмы Юлии Высоцкой — ООО „Продюсерский Центр Андрея Кончаловского“, где телеведущей принадлежит 45%. Примечательно, но у ее мужа-режиссера в компании и вовсе нет доли, остальные 55% принадлежат их партнеру. Убыток фирмы Высоцкой увеличился с 1,1 млн рублей до 1,8 млн рублей», — заявляют журналисты.

Что с бизнесом Тимати

Согласно сведениям издания, общий бизнес рэпера Тимати и ресторатора Антона Пинского — ООО «СБ» — в 2024 году погряз в долгах, убыток составил 2,9 млн.