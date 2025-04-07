Бывшая жена Паши Техника рассказала, как мучительно он умирал

В минувшую пятницу не стало Паши Техника. За неделю до этого рэпер оказался в больнице в Таиланде из-за отравления, там он был введён в искусственную кому. Некоторое время Павел Ивлев (настоящее имя артиста) провёл под аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

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Однако в день смерти ему резко стало хуже, и врачи предложили отключить его от аппаратов, констатировав смерть. Близкие были против. Но уже спустя считанные часы они сообщили, что Техника больше нет в живых. Его бывшая супруга Ева Карицкая рассказала в личном Telegram-канале, как мучительно он ушёл из жизни.

«Ночью мне позвонили и сказали, что начинают его реанимировать. Когда я приехала, Паши уже не стало. Когда ему вставили трубку в лёгкое, началось кровотечение. Пневмоторакс. Остановили кровотечение. Но потом всё как-то пошло на ухудшение. Я пошла и попрощалась с ним», — поделилась девушка.

Она также заметила, что хочет докопаться до правды и найти тех, кто виновен в смерти Техника, кто, зная, что он болен, продолжал предоставлять ему запрещённые вещества. Однако на данный момент первостепенным вопросом для Евы является то, как сообщить о случившемся их с Пашей сыну Ивану. Мальчику 6 лет. Карицкая заявила, что возьмёт его на похороны Техника. Там же будет психиатр, готовый в случае чего помочь Ване.