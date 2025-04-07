Кто скрывался в костюме Огурца в шоу «Маска»

Шоу «Маска» идёт своим чередом, и участники продолжают себя разоблачать. В девятом выпуске от 6 апреля было два кандидата на вылет: Страус и Огурец. Первого в итоге спасли, а вот второму персонажу всё же пришлось снять маску. В костюме обаятельного Огурца оказался исполнитель суперхита нулевых «Чёрный бумер» — белорусский рэпер Серёга.

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Шоу уже покинули актриса Агата Муценице (Коровка), рэпер Эльдар Джарахов (Капибара), Ксения Бородина (Овечка), Александр Ревва (Цыпленок), Ольга Серябкина (Богомол), Ярослав Сумишевский (Окунь) и другие.

Напомним, что Ксения Бородину не смог разоблачить ни один член жюри, и когда телеведущая сняла маску, все были в шоке, и особенно Филипп Киркоров.

«Ксения, я и не предполагал, что ты у нас такая певица! Ни разу твоя фамилия не была произнесена! Даже мысли не закрадывалось, что это могла быть ты», — признался артист.

Жених Ксении тоже не остался равнодушным к выступлениям возлюбленной в шоу «Маска». «Моя Овечка, ты очень талантливая девочка, твои выступления были самыми веселыми, это было вау!» — восхитился будущей женой блогер в запрещённой соцсети.