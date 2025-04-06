Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным

Народный артист РФ Филипп Киркоров, который принимает участие в юбилейном концерте народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце, рассказал, что немного опоздал с выходом на сцену из-за того, что смотрел матч с участием российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, а также видел момент, когда хоккеист забросил рекордную шайбу.

"Смотрел матч, как он забил эту шайбу, только что - буквально час назад. Это было просто гениально", - рассказал он журналистам, назвав Овечкина легендой.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить Александра, это мой друг большой. [Смотрел матч] вот буквально перед тем, [как выйти на сцену], я даже чуть-чуть опоздал", - поделился он.

Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки. Гол в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" стал для Овечкина 895-м. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы. В активе обоих игроков по 1 487 матчей.