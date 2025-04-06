Олег Газманов: Овечкин когда-то должен был это сделать

Александр Овечкин когда-то должен был повторить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, и он сделал это прекрасно. Таким мнением с журналистами поделился народный артист РФ Олег Газманов, за несколько минут до того, как Овечкин побил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Я знаю, что он (Овечкин - прим. ТАСС) когда-то должен был это сделать, причем он это сделал прекрасно. Я присоединяюсь к поздравлениям", - сказал артист.

Он также отметил, что особое чувство гордости вызывает тот факт, что Овечкин является российским спортсменом. "Наш Овечкин рушит их оборону, молодец, прекрасный человек, мужчина", - подытожил Газманов.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки. Гол в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" стал для Овечкина 895-м. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы. В активе обоих игроков по 1 487 матчей.