На Валю Карнавал обрушился шквал критики

Стало известно, что Валя Карнавал (настоящее имя - Валентина Карнаухова) поступила в московский вуз в конце учебного года без сдачи экзаменов. 23-летняя блогер стала студенткой Финансового университета.

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В социальных сетях нарастает возмущение – пользователи не понимают, как певица, образование которой составляло всего лишь 9 классов, смогла попасть в престижный вуз.

Как сообщает СтарХит, Валя выбрала бакалаврскую программу по специальности «Реклама и связи с общественностью» с профилем «Интегрированные коммуникации и коммуникационные технологии».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал ростовскую певицу Валю Карнавал «пустоцветом».