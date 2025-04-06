Басков прокомментировал скандал на ток-шоу «Ну-ка, все вместе!»

На днях в Москве состоялся фестиваль «Удачные песни». Там присутствовало множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Артисты, в том числе, отвечали на вопросы журналистов. Басков прокомментировал неприятный инцидент, случившийся на прошлом выпуске программы шоу «Ну-ка, все вместе!», посвященной 70-летию композитора Игоря Крутого, пишет издание popcake.news.

Напомним, во время выступления одной из конкурсанток, Лазарев покинул свое место в жюри, и нажал на кнопку голосования вместо своего коллеги фониатра Льва Рудина. Возник конфликт, и певец просто покинул студию.

Басков поддержал Лазарева. Николай ушел со сцены и сказал, что не вернется в ток-шоу, пока в нем будет участвовать Рудин.

«Я поставил условие в самом начале, что если Лазарев не вернется, то я уйду. И у меня было заготовлено, что, если я объявляю какого-то другого наставника, я просто разворачиваюсь и ухожу. Главное, что он вернулся, а этого фониатра я выкинул», — констатировал артист.

Оба исполнителя в итоге остались в жюри. Уже вышел первый выпуск второго сезона шоу. На сцену сначала вышел сам Басков, а затем пригласил Лазарева.

Шоу будет выходить на телеканале «Россия 1» каждую пятницу в 21:30 (по Москве). Ожидается, что второй сезон, как и первый, будет состоять из пяти серий длительностью около двух с половиной часов.