Сын Никаса Сафронова едва не погиб из-за подпольной операции

Сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин едва не погиб из-за подпольной пластической операции. Об этом он рассказал в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

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Лука с юности боролся с ожирением. В 17 лет он весил 150 кг, и отец поставил ему условие: общение только после похудения. В итоге парень сбросил 76 кг за девять месяцев, но столкнулся с проблемой обвисшей кожи на животе. Он решился на подпольную абдоминопластику, в ходе которой ему удалили 8 кг кожи.

«Подпольно в съемной двухкомнатной квартире мне сделали абдоминопластику: отрезали восемь килограммов живота. После этого меня шили ниткой и на следущий день предложили немедленно поехать домой, потому что уже пришли новые арендаторы», — рассказал Лука.

После операции у Луки начались осложнения, и во время гастролей в Париже произошел инсульт, оторвался тромб. Сафронов-Затравкин едва не погиб.

В итоге после пережитого Никас Сафронов принял сына таким, какой он есть. Сафронов-старший отметил, что поддерживает сына в стремлении похудеть. Он добавил, что Лука набрал вес из-за стресса во время болезни матери.