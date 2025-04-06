Бывшая невестка Кадышевой обвинила ее сына в неуплате алиментов

Надежда Кадышева часто выступает на сцене вместе с сыном, Григорием Костюком. Сейчас у певицы всплеск популярности, она активно гастролирует. Публика относится к ее творчеству с доброжелательным интересом.

А вот Григорий рискует потерей репутации, пишет «Комсомольская Правда». Его вторая жена, с которой он расстался в конце 2023 года, публично обвинила его в том, что он не заботится о своем ребенке.

Габриелла Мерман в эфире программе «Ты не поверишь!» на НТВ обнародовала публике все семейные секреты. В браке с Григорием на свет появился мальчик. Сейчас ему три года. Костюк платит на сына всего 15 тысяч рублей, и, по ее словам, совсем не участвует в его воспитании.

«Ни Григорий, ни Надежда ни разу не видели ребенка. Малыша, рожденного в первом браке, они видели один раз на праздновании годика. Второй раз — в два годика. Я считаю, это ненормально — не видеть своего ребенка. Для меня это загадка. Если бы я была мудрой, вряд ли бы вышла замуж за Григория», — сказала Мерман.

Развод состоялся по инициативе Габриэллы. Теперь молодая мать воюет с отцом ребенка - она считает сумму алиментов недопустимо маленькой, а он, как говорит Мерман, платить вообще не хочет.

Габриелла Мерман является дочерью банкира Александра Мермана. Модель закончила МГИМО и училась в магистратуре в Швейцарии. Она работала моделью в Монако, США и Мексике. Сейчас она вернулась на родину.