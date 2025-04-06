Вокруг шоу «Суперстар» разгорелся скандал

Еще не утихло обсуждение в СМИ и социальных сетях конфликта Сергея Соседова с другими членами жюри шоу. А на этот раз темой для возмущения стало несоблюдение организаторами конкурса авторских прав.

В финальном выпуске песенного шоу участница проекта Азиза исполнила трек «Занавес», которую написали в середине 90-х Игорь Крутой и Илья Резник. Но почему-то в титрах было указано, что эту композицию создали Раймонд Паулс и Михаил Танич.

Теперь представители Ильи Резника, занимающиеся его авторскими правами, будут предъявлять претензии к НТВ, пишет «Московский Комсомолец».

«Представители Ильи Рахмиэлевича обратили внимание, что в титрах к песне „Занавес“ указаны совсем другие авторы. Сейчас проходит проверку синхронизация по очистке прав. Но в любом случае, по-видимому, каналу НТВ будут предъявлены претензии за то, что обидели авторов», - цитирует «МК» источник.

Сам Илья Резник пока не давал комментариев по этому вопросу. Его супруга Ирина говорит, что их представители разбираются в ситуации.

Илья Резник – народный артист России, автор всенародно любимых песен "Золушка", "Маэстро", "Старинные часы", "Вернисаж", "Маленькая страна" и многих других.