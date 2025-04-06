Экстрасенс Шепс попал в больницу после попытки перелезть через забор

Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс был госпитализирован в больницу. Об этом рассказали в выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

© Газета.Ru

Шепс получил травму в башкирском селе Емметово, которое местные жители назвали «Деревней каннибалов». Экстрасенс пытался перелезть через забор, после чего случайно повредил руку. Он признался, что даже не понял, как оказался на ограде.

По мнению Шепса, в селе присутствует «энергетическая воронка космического уровня», которая образовалась из-за осквернения священного места.

В августе 2024 года Олег Шепс рассказал, как популярность повлияла на его отношения с братом — коллегой по шоу Александром Шепсом. По словам медиума, после успеха на телевидении старший брат стал более серьезно к нему относиться и «воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега».

В декабре 2024 года Олег и Александр Шепсы сообщили, что помирились. Олег заявил, что ссоры с братом остались в прошлом. Он рассказал, что на проекте «Экстрасенсы. Реванш» понял, что среди участников есть Александр. Он почувствовал знакомый парфюм.