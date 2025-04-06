Друг Паши Техника рассказал о трудностях с транспортировкой тела

Друг Паши Техника (Павла Ивлева) Лука Сафронов-Затравкин сообщил, что в настоящее время идет оформление документов для транспортировки тела рэпера из Таиланда в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

"Я сейчас как раз таки этим занимаюсь. Сейчас мы оформляем документы, с этим не так все просто. В ближайшие время, день-два, - и это все будет сделано. Надеюсь, что получится раньше", - сказал он.

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О дате и месте прощания и похорон будет объявлено позднее. Ранее сообщалось, что прощание может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово.

Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде после тяжелого отравления.