Пригожин рассказал, как они с Дробышем «создали» Шаляпина

Иосиф Пригожин в беседе с Кариной Нигай на YouTube-шоу «Сплетница» признался, что он в свое время вместе с Виктором Дробышем создал сценический образ Прохора Шаляпина.

Они придумали звучный псевдоним для молодого артиста Андрея Захаренкова из Волгограда. Также предложили ему освоить амплуа почитателя богатых взрослых дам. Идею Иосифа и Виктора певец мгновенно оценил, пишет издание passion.ru.

«Мы с Дробышем придумали ему историю. Ты такой красивый, как Шаляпин, прямо. Он ухватился за эту историю. У него тогда была взрослая женщина, не знаю, жива ли она или уже умерла. Он большой специалист был в этой области», — признался продюсер.

Пригожин отметил, что Прохор сроднился с этим образом и преуспел.

«Дело все в том, как мне кажется, что многие пожилые женщины ищут молодого и красивого, кто скрасит их одиночество. И он понял эту волну, оседлал ее и поплыл», — сказал продюсер.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста.

Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года. В январе 2025-го Шаляпин признался, что готов к новому браку.