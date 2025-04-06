Сестра Киркорова прожила всего неделю

Филипп Киркоров мог бы иметь 23-летнюю младшую сестру. Но девочка умерла через семь дней после появления на свет. Отец артиста, певец Бедрос Киркоров рассказывал об этом на одном из ток-шоу.

Ребенок родился в 2002 году во втором браке Киркорова-старшего с преподавателем Людмилой Смирновой, пишет «Комсомольская Правда».

«Ребенок родился, но через семь дней умер. Родился семимесячный, и не могли спасти… Сказали, заражение крови. Просто упущение врачей», говорил Бедрос Филиппович.

Людмилы Смирновой не стало 15 декабря 2024 года. Бедрос Киркоров ушел из жизни 18-го марта 2025-го.

Напомним: сразу после похорон Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова, выяснилось, что сотрудники агентства ритуальных услуг допустили ошибку, неверное указав на табличке народного артиста дату его смерти: вместо 18 марта там было указано 19 марта.

Теперь стало известно, что досадная ошибка исправлена.