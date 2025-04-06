Адвокат назвал наследников Паши Техника

Наследство Паши Техника разделят между собой мама и сын музыканта через полгода после его смерти. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук) будет распоряжаться имуществом, которое получит их 6-летний сын Иван, до совершеннолетия ребенка.

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По закону имущество будет зарегистрировано на его имя. Карицкая имеет право продать недвижимость, но только при условии, если взамен будет приобретена другая, которая по не уступает характеристикам. Потребуется согласие органов опеки. И Еве придется нести все расходы по содержанию наследства сына.

Как сообщает АиФ, Павел ранее рассказывал, что купил сыну четырехкомнатную квартиру площадью около 80 кв. м.

Также рэпер имел квартиры в Перово, Некрасовке, и Люблино.

27 марта стало известно об экстренной госпитализации Техника в Таиланде. Ему диагностировали аспирационную пневмонию с сепсисом. Врачам пришлось ввести музыканта в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. В СМИ писали про возможное отравление запрещенными веществами. 4 апреля музыкант скончался.