Компании Юдашкина стали убыточными

После смерти Валентина Юдашкина его бизнес-империя ушла в минус.Всемирно известный Дом моды Валентина Юдашкина, проработавший 23 года под его руководством, закрыли в прошлом году, пишет Телеграм-канал SHOT.

Сейчас от всего бизнеса остались две компании: это «Шанти» и «Димакс» (производство верхней одежды). Ими руководит дочь Юдашкина Галина. За 2024 год «Шанти» принесла убытков боле чем на шесть миллионов рублей, а «Димакс» — на 4,7 миллиона.

Дочь кутюрье Галина проживает с мужем и детьми в Дубае. Галина замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым. У пары трое детей. В 2019 году семейство покинуло Россию. Осенью прошлого года Галина представила свою первую коллекцию одежды.