Имя легендарного рок-музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* убрали из фильма «Питер FM» в онлайн-кинотеатре Kion. На это в своём телеграм-канале обратил внимание журналист Олег Кашин*.

В одной из сцен персонажа, которого играет Евгений Цыганов, просят вспомнить песню Гребенщикова «про телефон» — в версии Kion имя исполнителя запикано. При этом, как сообщил кинокритик Тимур Алиев, на других площадках «Питер FM» не подвергся цензуре: на Okko, Start, Wink, Иви, а также на YouTube-канале кинокомпании Star Media фамилия Гребенщикова* звучит без проблем.

Напомним, с 2022 года Борис Гребенщиков* живёт в Лондоне. Минюст РФ внес фронтмена «Аквариума» в реестр иноагентов в июне 2023 года. По формулировке ведомства, он проводил концерты в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против спецоперации, получал поддержку от иностранных источников, а также проживает за пределами России.

* Признаны иноагентами в РФ.