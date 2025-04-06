Семенович обьяснила, почему прекратила реагировать на хейтеров

Анна Семенович сообщила, что после получения медали от президента России Владимира Путина перестала обращать внимание на недоброжелателей. По ее словам, все успешные люди сталкиваются с завистью неудачников, которых злят достижения других. Об этом пишут NEWS.ru.

Анна отметила, что считает награду вполне заслуженной ведь она на протяжении целых 12 лет ведет социальную программу «Дембельский альбом» на радио. Также певица неоднократно давала концерты в зоне СВО.

Напомним, 25 марта Анна Семенович удостоилась медали с подписью президента России. Награда «За труды в культуре и искусстве» присуждена с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».