Паша Техник скончался в больнице в Таиланде. Сейчас его бывшая супруга Ева Карицкая занимается розыском виновных в этой трагедии. Она считает, что в гибели музыканта виновны его новая девушка и наркоторговец Эдуард из Таиланда.

«Найдем соучастников. Кристина даже не приехала к Павлу, она причастна к преступлению так же, как и Эдуард из наркошопа в Тае. Что, думаете, не выцепим его и эту Тину? Я вам обещаю, катаклизма такая придет, что вы сами не догадаетесь, что будет дальше. И твой наркошоп, который здесь в Таиланде, прикроется», — заявила Карицкая.

Однако Эдуард вышел на связь с публикой и сообщил, что виновный в смерти рэпера скоро будет найден. Об этом информирует СтарХит.

Стало известно, где пройдет прощание с Пашей Техником

«Я не злюсь на его жену ... Она на стрессе, потеряла человека, которого любила и, не владея информацией, во всем меня обвинила, так как он прилетел ко мне. Я не употребляю тяжелые наркотики. На острове все знают, что я за человек и как заботился о Паше. Я спорил с ним, ругался. Но меня все равно обвинили. Я добиваюсь правды. На днях вы все узнаете. Даже имя человека, который ему то самое передал. Мне неприятны тысячи сообщений о том, что я убил Пашу Техника. Я единственный, кто тут держал контроль над ним, не позволял лишнего, отбирал наркоту. Расследование идет», - сообщил Эдуард.

4 апреля Паша Техник умер. Причиной смерти стал септический шок. Он развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.