Стало известно, где пройдет прощание с Пашей Техником

Мама российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) хочет провести прощание с ним в Храме Павла и Петра в Лефортово. Именно в этой церкви его когда-то крестили. Из родных у Техника остались шестилетний сын и пожилая мама, пишет «Комсомольская Правда».

Тело музыканта, скончавшегося в Таиланде, на днях будет доставлено в Москву в цинковом гробу на самолете. Транспортировкой и организацией похорон занимается директор Техника Марк Флинк.

Стало известно, какое наследство оставил Паша Техник

Известно, что перед смертью андеграундный рэпер принимал запрещенные вещества. Артист больше недели находился в коме в одной из больниц Пхукета: медики не давали никаких прогнозов и не исключали летального исхода. Несмотря на все старания врачей и близких спасти Пашу не удалось: он скончался на 41-м году жизни.