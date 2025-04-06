Пес Буйнова спас хозяев от грабителей

Александр Буйнов в эфире нового сезона шоу «Секрет на миллион» рассказал, как его пес Марчелло спас своих хозяев. Бернский зенненхунд Марчелло учуял спрятавшегося в саду злоумышленника, поднял шум, и грабитель был вынужден спасаться бегством.

Если бы питомец не был бы столь бдителен, у этой истории было бы гораздо менее счастливое завершение. Дело в том, что сам Буйнов собирался уезжать, а дома должна была остаться только его супруга Алена. Судя по всему, этого и ждал затаившийся вор. Об этом информирует издание thevoicemag.

Буйнов счастлив в семейной жизни с Аленой с 1974 года, для певца это третий брак. При этом певец рассказывал, что их союз никогда не был безоблачным.

«Мы не отличаемся от других пар. И раз в год у нас бывают какие-то кризисные моменты. Почти серьезно подходим к моменту, что она может стать бывшей или я стать бывшим. Но я в своей голове никогда не укладывал эту мысль по-настоящему», — объяснял Александр Николаевич.

Напомним, у Александра Буйнова 20 лет назад обнаружили рак предстательной железы. По сообщениям в СМИ, болезнь недавно рецидивировала, и народному артисту потребовалось пройти новый курс терапии. В 2023 году певец принимал препараты, но начались побочные эффекты, из-за которых он потерял сознание во время велопрогулки и получил травму.