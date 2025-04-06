Эмигрировавшая в США Кристина Орбакайте, которая испытывает трудности с выступлениями в России, начала петь в метро. В личном блоге певица поделилась видео, на котором исполняет свой хит «Перелетная птица», гуляя по вагонам поезда.

На опубликованных кадрах Кристина Орбакайте предстала в нью-йоркском метро. Артистка решила обратить на себя внимание публики, повторив популярный в Сети тренд, где девушки поют песню «Перелетная птица» в общественном транспорте. По словам знаменитости, таким образом она решила поддержать своих поклонников, присоединившись к ним в соцсети.

Напомним, в конце января певица попала в скандал после выступления с Филиппом Киркоровым на богатой еврейской свадьбе в США. По информации СМИ, артисты исполнили со сцены свои русскоязычные хиты, а бывший муж Аллы Пугачевой также спел композицию «Дива» на иврите, а также исполнил песню на азербайджанском языке. После этого в России призвали запретить концерты Филиппа Киркорова. Дочь Аллы Пугачевой же «отмена» не коснулась, поскольку она давно не живет в РФ.

Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда певица периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у знаменитости сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре артистка заявила, что это были ее заключительные концерты в стране, а недавно анонсировала новый гастрольный тур по Европе весной и летом 2025 года.

Ранее мы писали о том, что оставшаяся без концертов Кристина Орбакайте похвасталась новым увлечением.