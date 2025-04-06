Сын Сафронова едва не умер во время борьбы с лишним весом

Лука Затравкин очень сильно располнел еще в юношеском возрасте. В 17 лет сын народного художника России весил полтора центнера. Лука был способным пианистом, но администрация музыкальной школы требовала, чтобы мальчик похудел, и постоянно шли жалобы самому Сафронову.

Тот решил решить проблему силовыми методами и поставил сыну условие – они будут общаться только по необходимости, пока тот не похудеет, пишет портал vokrug.tv.

«Я хотел повлиять как-то и хотел получить результат моего влияния», - признался Никас Степанович в эфире шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

Лука решил доказать отцу, что у него есть сила воли. За девять месяцев он сбросил 76 килограммов. Однако появилась новая проблема – из-за быстрого и сильного похудения обвисла кожа. Тогда парень договорился о подпольной пластической операции.

«На двухкомнатной квартире мне была совершена абдоминопластика, где у меня отрезали восемь килограммов живота. И на следующий день предложили поехать немедленно домой, ведь квартиру уже новые владельцы пришли снимать», — рассказал Лука.

Таких потрясений организм молодого человека не выдержал. И, когда через неделю пианист отправился на гастроли во Францию, то там у него случился инсульт.

Сафронов больше никогда не требовал у сына, чтобы тот похудел.

Ранее известный художник Никас Сафронов рассказал о своей службе в армии. Он отметил, что именно армейские будни помогли ему добиться высот в жизни.