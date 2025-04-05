Известный врач-нарколог в беседе с MSK1.RU сообщил, по каким причинам нельзя было спасти известного рэпера Пашу Техника.

У музыканта была тяжелая передозировка запрещенными веществами, которая к трем серьезным заболеваниям. У Техника развились пневмония, полиорганная недостаточность и диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДМС-синдрому).

По мнению специалиста, шансов выжить у рэпера практически не осталось. Рэпер скончался в одной из больниц Таиланда в пятницу, 4 апреля. Исполнителю было всего сорок лет.

Шуров сказал, что после тяжелой передозировки, «у него на фоне употребления была аспирация рвотными массами». В этом состоянии мужчина лежал на квартире.

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«Пока вызвали скорую, уже в состоянии полиорганной недостаточности и сепсиса ждали от тайских врачей чуда. Чуда не случилось», — заявил Шуров.

По мнению нарколога, врачи в Таиланде сделали все, что можно было сделать в этой ситуации. Пытаясь вытащить певца с того света специалисты подключили аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, кардиотоники, инфузоматы, антибиотики. Но «бывают ситуации, когда сделать ничего нельзя», добавил Шуров.