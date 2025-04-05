Гуф рассказал об обиде на Галустяна

Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, принял участие в съемках нового реалити-шоу в Китае. Попробовать свои силы рэпер согласился, потому что долго жил в Китае, а в местности, где разворачивалось действие шоу, люди говорила на знакомом ему диалекте, пишет gazeta.ru.

Гуфу не очень понравилось то, что он снимался в странном для себя амплуа. А еще он был обижен шутками Михаила Галустяна.

«Мне было это не очень приятно слышать. В этот момент я очень обиделся на него, мне хотелось очень жестко ему ответить, но я не стал это делать из соображений этики и такта», — сказал рэпер.

Накануне Гуф прокомментировал кончину соратника – Паши Техника. Долматов отметил: последний раз он виделся с Техником 8 марта - в рехабе.