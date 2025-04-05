Айза объяснила, почему долго не уходила от Гуфа

Айза-Лилуна Ай убеждена, что женщина должна быть финансово независима. Об этом она сообщила своим подписчикам, объяснив, что прочувствовала верность этого тезиса на себе самой.

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Айза и Гуф расстались в 2013 году после 5 лет брака, окончательно развод был оформлен в 2014-м. На руках у матери остался 3-летний сын и не осталось ни копейки денег, пишет издание super.

«Никаких золотых гор, никакого принца на белом коне, который спасет меня... Была только я! Были съемки за 15 тысяч рублей у елки, были подработки за 5000 рублей... Стою, блин, в вечернем платье на фоне искусственной елки и чувствую, как внутри все рушится — мои мечты и моя самооценка», — призналась блогер.

Анохина отметила, что цеплялась за исчерпавшие себя отношения именно по причине отсутствия собственных средств.

«Если бы тогда у меня были деньги, я бы ушла раньше. Без страха, без всего п***, без унижений, с высоко поднятой головой! Потому что, когда у тебя есть деньги — у тебя есть выбор. Когда у тебя нет денег — ты цепляешься. За мужчину, за токсичную стабильность, за отношения, которые уже давно умерли. Когда у тебя нет своих денег, ты зависима в этом мире!»- написала Айза.

Только в прошлом году рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, договорился с бывшей супругой Айзой Анохиной по вопросу алиментов. Стороны определили комфортную для всех сумму на содержание 14-летнего Сэма

До этого, по словам Айзы, Гуф в течение 10 лет после расставания не платил алименты.