Айза объяснила, почему долго не уходила от Гуфа

Ирина Лебедева

Айза-Лилуна Ай убеждена, что женщина должна быть финансово независима. Об этом она сообщила своим подписчикам, объяснив, что прочувствовала верность этого тезиса на себе самой.

Айза объяснила, почему долго не уходила от Гуфа
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Айза и Гуф расстались в 2013 году после 5 лет брака, окончательно развод был оформлен в 2014-м. На руках у матери остался 3-летний сын и не осталось ни копейки денег, пишет издание super.

«Никаких золотых гор, никакого принца на белом коне, который спасет меня... Была только я! Были съемки за 15 тысяч рублей у елки, были подработки за 5000 рублей... Стою, блин, в вечернем платье на фоне искусственной елки и чувствую, как внутри все рушится — мои мечты и моя самооценка», — призналась блогер.

Анохина отметила, что цеплялась за исчерпавшие себя отношения именно по причине отсутствия собственных средств.

«Если бы тогда у меня были деньги, я бы ушла раньше. Без страха, без всего п***, без унижений, с высоко поднятой головой! Потому что, когда у тебя есть деньги — у тебя есть выбор. Когда у тебя нет денег — ты цепляешься. За мужчину, за токсичную стабильность, за отношения, которые уже давно умерли. Когда у тебя нет своих денег, ты зависима в этом мире!»- написала Айза.

Только в прошлом году рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, договорился с бывшей супругой Айзой Анохиной по вопросу алиментов. Стороны определили комфортную для всех сумму на содержание 14-летнего Сэма

До этого, по словам Айзы, Гуф в течение 10 лет после расставания не платил алименты.

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