Пригожин раскритиковал одну из привычек Shamana

Иосиф Пригожин в шоу на YouTube-канале Карины Нигай высказался о привычке Shamana держать микрофон в штанах. Он считает, что подобные действия некрасивы и неэстетичны. Так же он считает недопустимым проявление слишком личных чувств на сцене, пишет портал passion.ru.

«Мне микрофон в штанах не нравится, я считаю, что это неэстетично, также как и неэстетично целоваться взасос на сцене. На свадьбе это хорошо среди гостей, но на сцене как-то… У наших артистов отсутствует самокритика», — заявил он.

При этом продюсер подчеркнул, что высказывает только свое личное мнение и не хочет никого обидеть.

Ранее Shaman поделился, что за его достижениями стоит не талант, а многолетняя работа и одержимость своим делом. По его словам, он занимается творчеством с четырех лет.